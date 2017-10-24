Гройсман відсторонив та пригрозив посадити голову земельного кадастру
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман Відсторонив від виконання обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха.
Таку заяву голова уряду зробив у вівторок після виступу Цвяха на засіданні Ради регіонального розвитку у Києві.
Гройсман пообіцяв, що вже 25 жовтня звернеться до Генеральної прокуратури та Національного антикорупційного бюро із закликом порушити справи проти Цвяха та керівників районних управлінь його відомства.
"Пане Цвях, з цієї хвилини ви відсторонені від виконання своїх обов'язків", - заявив він.
Перед цим на Держгеокадастр поскаржився голова Васильківської райдержадміністрації Дніпропетровської області Сергій Літвінов.
Він повідомив, що від служби в усіх регіонах присутні так звані "смотрящі".
"Хай київський Держгеокадастр забере своїх "смотрящих" у нас по областях і по району", - закликав він.
Також Літвінов повідомив присутнім на засіданні, яке очолює президент Петро Порошенко, що в його районі зупинилася видача земельних ділянок учасникам антитерористичної операції на сході країни.
Доповнюється…
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.