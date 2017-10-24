Гройсман відсторонив та пригрозив посадити голову земельного кадастру

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 15:58

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман Відсторонив від виконання обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха.

Таку заяву голова уряду зробив у вівторок після виступу Цвяха на засіданні Ради регіонального розвитку у Києві.

Гройсман пообіцяв, що вже 25 жовтня звернеться до Генеральної прокуратури та Національного антикорупційного бюро із закликом порушити справи проти Цвяха та керівників районних управлінь його відомства.

"Пане Цвях, з цієї хвилини ви відсторонені від виконання своїх обов'язків", - заявив він.

Перед цим на Держгеокадастр поскаржився голова Васильківської райдержадміністрації Дніпропетровської області Сергій Літвінов.

Він повідомив, що від служби в усіх регіонах присутні так звані "смотрящі".

"Хай київський Держгеокадастр забере своїх "смотрящих" у нас по областях і по району", - закликав він.

Також Літвінов повідомив присутнім на засіданні, яке очолює президент Петро Порошенко, що в його районі зупинилася видача земельних ділянок учасникам антитерористичної операції на сході країни.

Доповнюється…

Теми: земля Гройсман Кабінет міністрів звільнення
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