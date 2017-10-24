Коханівського на поруки хочуть взяти Мосійчук, Лозовой і Луценко

Низка народних депутатів заявили, що готові взяти на поруки лідера добровольчого руху "ОУН" Миколу Коханівського.

Відповідні заяви зачитав захисник на засіданні Святошинського райсуду Києва щодо обрання запобіжного захисту Коханівському.

Зголосилися зокрема нардепи від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук, Андрій Лозовой, Дмитро Лінько, нардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко, а також дисидент Степан Хмара та депутат Броварської міськради та професор Олег Однороженко.

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Окрім того, захист надав низку характеристик на Коханівського.

"Це людина, за яку не соромно поручитися, а навіть честь" – заявив Мосійчук в залі суду.

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Олег Твердь, Валентина Романенко, УП