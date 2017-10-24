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Коханивского на поруки хотят взять Мосийчук, Лозовой и Луценко

Вторник, 24 октября 2017, 18:19

Ряд народных депутатов заявили, что готовы взять на поруки лидера добровольческого движения "ОУН" Николая Коханивского.

Соответствующие заявления зачитал защитник на заседании Святошинского райсуда Киева об избрании меры пресечения Кохановскому.

Инициативу проявили в частности нардепы от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, Андрей Лозовой, Дмитрий Линько, нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко, а также диссидент Степан Хмара и депутат Броварского горсовета и профессор Олег Однороженко.

 
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Кроме того, защита предоставила ряд характеристик на Коханивского.

"Это человек, за которого не стыдно поручиться, а также честь", – заявил Мосийчук в зале суда.

 
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Ранее 24 октября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о недопустимости "партийных судов" и погромов и допустил, что в отношении командира "Добровольческого батальона ОУН" Николая Коханивского суд изберет меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Как известно, 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалой, в которой оба получили травмы.

23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Коханивского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

24 октября сторонники Коханивского забаррикадировались в помещении Святошинского райсуда. Полицейские силой зачистили зал заседаний и задержали 30 активистов.

Олег Твердь, Валентина Романенко, УП

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Темы: судКиев
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