У митній службі підтвердили, що Саакашвілі можна депортувати

У Державній міграційній службі підтвердили, що екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні.

Про це повідомляється на сайті ДМС.

Це "дає обґрунтовані підстави компетентним органам здійснювати процедурні заходи щодо його залишення території України виключно у межах діючого законодавства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Саакашвілі відмовили у розгляді заяви про надання додаткового захисту через те, що її подали з порушеннями.

А саме - пункту 8 частини першої статті 1 (заява не встановленого зразка) та частини першої статті 7 (заява подається особисто або через законного представника) Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".

У ДМС пояснили, що 11 вересня 2017 року о 09:00 до канцелярії Головного управління ДМС у Львівській області прийшла група з чотирьох осіб. Вони не пред’явили жодних документів, які посвідчують особу і залишили відповідну заяву про надання додаткового захисту від імені Саакашвілі. До неї ці особи долучили копію паспорта громадянина України.

Як повідомлялося, сам Сааашвілі заявляє, що українська влада може його "депортувати і навіть вбити".

2 серпня джерела в керівництві ГПУ повідомили "Українській правді", що якщо Грузія надішле новий запит про екстрадицію Саакашвілі – його видадуть.

18 серпня стало відомо, що Головна прокуратура Грузії направила Генпрокуратурі України черговий запит на екстрадицію свого колишнього президента Міхеіла Саакашвілі.

На початку жовтня Луценко заявив, що екстрадиційна перевірка Генеральної прокуратури щодо можливості видачі Міхеіла Саакашвілі Грузії потребує ще декілька тижнів.

24 жовтня державна міграційна служба відмовила екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі у статусі біженця.