Луценко каже, що Саакашвілі вже можна депортувати

Державна міграційна служба відмовила екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі у статусі біженця.

Про це у вівторок в кулуарах Ради регіонального розвитку заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"У мене є новина. Наразі Державна міграційна служба відмовила Саакашвілі у статусі біженця. Тепер він апатрид (особа без громадянства – ред.) без жодних обставин, які б унеможливлювали його депортацію", - сказав Луценко.

Генпрокурор додав, що Саакашвілі до суду з цього приводу поки що не звертався.

Як повідомлялося, сам Саакашвілі заявляє, що українська влада може його "депортувати і навіть вбити".

2 серпня джерела в керівництві ГПУ повідомили "Українській правді", що якщо Грузія надішле новий запит про екстрадицію Саакашвілі – його видадуть.

18 серпня стало відомо, що Головна прокуратура Грузії направила Генпрокуратурі України черговий запит на екстрадицію свого колишнього президента Міхеіла Саакашвілі.

На початку жовтня Луценко заявив, що екстрадиційна перевірка Генеральної прокуратури щодо можливості видачі Міхеіла Саакашвілі Грузії потребує ще декілька тижнів.

Роман Кравець, УП