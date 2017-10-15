Саакашвілі: Мене можуть депортувати і навіть вбити

Екс-глава Одеської ОДА, третій президент Грузії Міхеіл Сааашвілі заявив, що українська влада може його "депортувати і навіть вбити".

Про це Саакашвілі заявив в ході мітингу в Харкові 15 жовтня, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я точно знаю, що вони (влада) спробують мене позбутися. Вони можуть мене скрутити, депортувати ... навіть вбити, це не проблема! Я цього не боюся", - заявив Саакашвілі.

Під час мітингу двічі відмовляла звукопідсилююча апаратура, від акустичних систем, а потім від пульта йшов дим. При цьому нардеп від БПП Сергій Лещенко заявив, що до проблем зі звуком причетна влада.

"Те, що зник звук - пряма протидія влади. Ми перевірили кабель - цілий, техніка працює", - заявив він.

Коли після віче Саакашвілі вели до машини, невідомий у натовпі розпилив газ з балончика. Виникла суперечка між прихильниками і противниками політика, що супроводжувалася незначною штовханиною.

Згідно з повідомленням, віче антикорупційних сил за участю лідера "Руху нових сил" відбулося за участю 700-800 осіб.

Як відомо, 17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі планує зі своїми соратниками взяти участь у мітингу під Верховною Радою, також акції відбудуться у всіх обласних центрах.

Під час акції Саакашвілі, нардепи, громадські активісти та представники політсил, як-от "Альтернатива", "Демальянс", рух "Чесно" та інші мають намір проголосити три вимоги: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та прийняття нового виборчого закону.

10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Саакашвілі не пройшов прикордонний контроль з українського боку,а після перетину кордону поїхав до Львова.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА, а також його прихильниками. До ЄРДР було внесено відомості про можливий злочин за ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).