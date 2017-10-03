Луценко вважає, що дещо заважає екстрадиції Саакашвілі

Екстрадиційна перевірка Генеральної прокуратури щодо можливості видачі Міхеіла Саакашвілі Грузії потребує ще декілька тижнів.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу 3 жовтня.

Він нагадав: "Після повернення в нелегальний спосіб пана Саакашвілі на українську територію, ми приступили до проведення передекстрадиційної перевірки".

"Вона має встановити, чи дійсно він підозрюється, обвинувачується в Грузії в особливо тяжких злочинах, які наявні українському кримінальному кодексі. Очевидно, що відповідь тут буде "так", – зазначив Луценко.

"Друге – чи є обставини, які заважають екстрадиції пана Саакашвілі. Попередньо, я вважаю, що такі обставини існують. Адже пан Саакашвілі після нелегального перетину українського кордону подав документи на адресу міграційної служби МВС, які згідно наших міжнародних зобов’язань перешкоджають його екстрадиції", – сказав він.

"Зараз це буде вивчено ретельно. Ця процедура займе ще декілька тижнів", – повідомив генпрокурор.

Як відомо, 11 вересня захист Саакашвілі подав до Державної міграційної служби заяву про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту. По суті, це є проханням по політичний притулок.

Грузія вимагає екстрадиції Саакашвілі.

У рідній країні його звинувачують за 4 статтями: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб і у великих розмірах (ст. 182 КК); зловживання становищем посадовою особою (ч.2 ст.332); зловживання службовим становищем, вчинене шляхом насильства або із застосуванням зброї (ст.333 і ст.117).

2 серпня Тбіліський міський суд заочно обрав для Саакашвілі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

У липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Саакашвілі планує відстоювати в суді українське громадянство. Громадянства Грузії він позбавлений.

19 вересня Саакашвілі передав адвокатами в АП заяву з вимогою видати йому 4 документи, потрібні для оскарження рішення президента у суді: документацію міграційної служби, копію указу про втрату громадянства, копію засідання комісії з питань громадянства, усі супровідні листи.

22 вересня Мостиський райсуд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині державного кордону 10 вересня і присудив його до сплати штрафу в розмірі 200 неоподаткованих мінімумів (3400 грн).

Це рішення політик також хоче оскаржити.

Олександр Шумілін, Олена Рощенко, УП