В результаті замаху на Мосійчука помер один чоловік

У Києві в результаті замаху на народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука помер один чоловік.

Про це УП повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"В результаті вибуху постраждали троє осіб, їх всіх забрали швидкі машини. Однак один чоловік приблизно 30 років помер в кареті швидкої допомоги", - сказав він.

Станом на 23:02 не вдалося встановити особу загиблого.

За попередньою інформацією чотирьох постраждалих забрала швидка.