У результаті замаху на Мосійчука помер один чоловік

У Києві в результаті замаху на народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука помер один чоловік.

Про це УП повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"У результаті вибуху постраждали троє осіб, їх усіх забрали карети "швидкої". Однак один чоловік приблизно 30 років помер дорогою до лікарні", - сказав він.

Станом на 23:02 не вдалося встановити особу загиблого.

За попередньою інформацією, чотирьох постраждалих забрала "швидка". Повідомляється, що в результаті вибуху отримав поранення політолог Віталій Бала.