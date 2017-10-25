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В результате покушения на Мосийчука умер один мужчина

Среда, 25 октября 2017, 22:59
В результате покушения на Мосийчука умер один мужчина
ОКСАНА БЛИЩИК

В Киеве в результате покушения на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука умер один мужчина.

Об этом УП сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"В результате взрыва пострадали три человека, их всех забрали кареты "скорой". Однако один мужчина примерно 30 лет скончался по дороге в больницу", - сказал он.

По состоянию на 23:02 не удалось установить личность погибшего.

По предварительной информации, четверых пострадавших забрала "скорая". Сообщается, что в результате взрыва получил ранение политолог Виталий Бала.

Темы: КиевМосийчук
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