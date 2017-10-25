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На Ігоря Мосійчука скоїли замах

Середа, 25 жовтня 2017, 22:48
На Ігоря Мосійчука скоїли замах
ІГОР ДАНИЛКО

На народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука невідомі скоїли замах.

Про це повідомляє прес-служба Ігоря Мосійчука на сторінці у Facebook.

"На виході з телеканалу Еспресо, коли він виходив з будівлі, стався направлений вибух", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Мосійчук поранений, наразі його везуть до лікарні.

У коментарі телеканалу "112" народний депутат Андрій Лозовой повідомив, що Ігор Мосійчук живий.

За словами прес-секратаря Ігоря Мосійчука, вибухнула автівка рівно в той момент, коли Мосійчук вийшов на сходи з будівлі студії після інтерв’ю. Разом з ним був його охоронець.

"Автівка, яка була припаркована біля входу на телеканал, вибухнула. Стан охоронця мені, на жаль, невідомий. Я знаю від свідків, що він закривавлений. Ігоря Володимировича забрали лікарі. Наразі його доставили до лікарні, йому надають допомогу. Які у нього травми - невідомо. Я знаю, що він був закривавлений", - розповіла прес-секретар Ігоря Мосійчука Анна Сеник в ефірі "112".

За інформацією джерел "Української правди" через вибух постраждали три особи. Однак станом на 23:05 стало відомо про чотирьох постраждалих.

 
Напад на Мосійчука
Оксана блищик
 
Напад на Мосійчука
Оксана блищик
 
Напад на Мосійчука
Оксана блищик

За словами свідків, машина була припаркована перед тим, як нардеп приїхав на канал. Вона стояла весь час ефіру і вибух стався рівно в той момент, коли Мосійчук вийшов на сходи зі студії після інтерв’ю.

На місці працює слідчо-оперативно група, працюють вибухотехніки.

"Українська правда" в Threads

Теми: МосійчукКиїв
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