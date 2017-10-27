Прокуратура каже, що "Парковий" – в держуправлінні, Нацкорпус хоче доказів

Прокуратура переконує, що конгресно-виставковий центр "Парковий" передано в управління державного підприємства.

Про це пише у п'ятницю в Facebook речниця Генпрокуратури Лариса Сарган.

"27.10.2017 року прокуратурою міста Києва з виходом на об`єкт здійснено дії по передачі майна у безпосереднє управління державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів", – йдеться в повідомленні.

Сарган також нагадала, що столична прокуратура розслідує факт зловживання владою або службовим становищем щодо зазначеного КВЦ.

У коментарі "Українській правді" речниця пояснила, що прокуратура влаштувала в п'ятницю зустріч представників націоналістичних організацій та держпідприємства "Фінансування інфраструктурних проектів".

За словами Сарган, в ході зустрічі активістам продемонстрували документи, що засвідчують факт передачі.

Водночас, прес-секретар "Національного корпусу" Олександр Алфьоров у коментарі УП підтвердив, що вранці до приміщення "Паркового" приходили представники прокуратури.

При цьому, за його словами, правоохоронці не пояснювали своїх дій, та не демонстрували ніякі документи, крім посвідчень працівників прокуратури.

"Ми з робочого тижня маємо побачити, як здійснює держава керівництво цим об’єктом. Ми залишаємось... Чекаємо офіційних документів", – зазначив Алфьоров, відповідаючи на запитання УП щодо подальших дій націоналістичних організацій.

Раніше ЗМІ повідомляли, що КВЦ "Парковий" разом із вертолітним майданчиком досі можуть контролювати люди, пов’язані з екс-президентом Віктором Януковичем.

Ввечері 16 жовтня 2017 року представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектора" заявили, що взяли будівлю вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича на Парковій дорозі у Києві під свій контроль.

Учасники безстрокової акції вимагають повернути будівлю у державну власність, провести відкритий конкурс щодо цільового призначення споруди, провести незалежну та відкриту оцінку всього комплексу, а також "запровадити дієвий механізм, за яким вкрадені кошти, вкладені у будівлю, почнуть приносити користь громаді".

27 жовтня представники націоналістичних сил виступили з повторною заявою, що КВЦ "Парковий" контролюється фірмою "Амадеус", причетною до "Сім'ї" Януковича.

Розслідування програми "Схеми" з'ясувало, що вказане приватне майно за рішенням суду в серпні 2017 року мало перейти не у власність, як заявляв президент Петро Порошенко, а в оперативне управління держави.

Право оперативного управління для організації охорони, відповідального зберігання, проведення поточних ремонтів, обслуговування і підтримання майна у належному стані суд передав держпідприємству "Фінансування інфраструктурних проектів".

"Але за майже три місяці після винесення ухвали суду державне підприємство так і не почало управляти майном "Амадеуса", – йшлося в розслідуванні.

Софія Лукашова, Валентина Романенко, УП