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Схеми: "Парковий" можуть контролювати люди Януковича

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 15:35

Конгресно-виставковий центр разом із вертолітним майданчиком у центрі Києва досі можуть контролювати люди, пов’язані з екс-президентом Віктором Януковичем.

Це випливає з розслідування програми "Схеми", інформує 27 жовтня "Радіо Свобода".

За даними реєстру прав на нерухоме майно, будівля КВЦ "Парковий" і досі перебуває у власності приватної фірми "Амадеус Ко".

Влітку 2017 року Апеляційний суд Києва заборонив "Амадеусу Ко" не лише відчужувати, а й користуватися і розпоряджатися майном комплексу, та попри це "Амадеус Ко" й досі продовжує збирати гроші з орендарів та платить охоронцям і прибиральникам.

Навіть старі угоди оренди приносять компанії стабільний прибуток. Із власних джерел у податковій "Схеми" дізнались, що, наприклад, близько мільйона гривень щомісяця "Амадеусу Ко" сплачує компанія "Анте медіам" – власник розташованого в "Парковому" дата-центру. Ще близько 400 тисяч гривень щомісяця платить ресторан, розташований в "Парковому".

 

​Отримувала компанія і кошти з державного бюджету. Національна суспільна телерадіокомпанія України мала сплатити понад мільйон гривень за використання приміщень під час конкурсу "Євробачення".

У річних звітах фірма показує чистий збиток, при цьому виручка за 2016 рік становила близько 40 мільйонів гривень, за 2015-й – близько 20 мільйонів гривень.

Тож із серпня приватне майно за рішенням суду мало перейти не у власність, як поквапився заявити президент, а в оперативне управління державі.

Право оперативного управління для організації охорони, відповідального зберігання, проведення поточних ремонтів, обслуговування і підтримання майна у належному стані суд передав держпідприємству "Фінансування інфраструктурних проектів".

Але і цього поки не трапилось. За майже три місяці після винесення ухвали суду державне підприємство так і не почало управляти майном "Амадеуса", – йдеться в розслідуванні.

 

Згідно з даними реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в "Амадеуса Ко" є два офіційні власники. Це киянин Олександр Хом’як, який перебуває в розшуку, та британська компанія Fineroad Business LLP. За нею стоять дві офшорні компанії з острова Невіс.

З судових ухвал виявилось, що раніше офіційним директором та власницею Fineroad Business LLP була Надія Собчук – колишня співробітниця "Радикал Банку", який нібито входив до сфери впливу Януковича.

Однак з кінця 2016-го британську компанію за документами контролює громадянин України Яшар Ходжаєв, який зареєстрований у рідному місті Віктора Януковича – Єнакієвому.

Ходжаєв не надто схожий на справжнього бізнесмена, що мав фінансову змогу стати власником вертолітного майданчика в центрі столиці. Але схоже, що він і раніше фігурував у схемах так званої сім’ї Януковича, зазначають журналісти.

Наприклад, певний час після Євромайдану на Ходжаєва був записаний офісний центр у Києві, який до того належав до сфери впливу компанії "Танталіт".

"Видається, що вертолітний майданчик і досі можуть контролювати люди, пов’язані з Віктором Януковичем. А заяви провладних політиків наразі більше схожі на піар для демонстрації ще не досягнутих успіхів у розслідуванні справ щодо злочинів колишньої влади", – резюмують автори розслідування.

Як відомо, ввечері 16 жовтня 2017 року представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектору" заявили, що взяли будівлю вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича на Парковій дорозі у Києві під свій контроль.

Учасники безстрокової акції вимагають повернути будівлю у державну власність, провести відкритий конкурс щодо цільового призначення споруди, провести незалежну та відкриту оцінку всього комплексу, а також  "запровадити дієвий механізм, за яким вкрадені кошти, вкладені у будівлю, почнуть приносити користь громаді".

27 жовтня представники націоналістичних сил виступили з повторною заявою, що КВЦ "Парковий" контролюється фірмою "Амадеус", причетною до "Сім'ї" Януковича.

Теми: Янукович
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