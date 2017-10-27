Прокуратура: "Парковый" – в госуправлении, Нацкорпус хочет доказательств

Прокуратура утверждает, что конгрессно-выставочный центр "Парковый" передан в управление государственного предприятия.

Об этом пишет в пятницу в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган.

"27.10.2017 года прокуратурой города Киева с выходом на объект осуществлено действия по передаче имущества в непосредственное управление государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов", – говорится в сообщении.

Сарган также напомнила, что столичная прокуратура расследует факт злоупотребления властью или служебным положением по данному КВЦ.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь пояснила, что прокуратура устроила в пятницу встреча представителей националистических организаций и госпредприятия "Финансирование инфраструктурных проектов".

По словам Сарган, в ходе встречи активистам продемонстрировали документы, удостоверяющие факт передачи.

В то же время, пресс-секретарь "Национального корпуса" Александр Алферов в комментарии УП подтвердил, что утром в помещение "Паркового" приходили представители прокуратуры.

При этом, по его словам, правоохранители не объясняли своих действий, и не демонстрировали никаких документов, кроме удостоверений работников прокуратуры.

"Мы с рабочей недели должны увидеть, как осуществляет государство руководство этим объектом. Мы остаемся... Ждем официальных документов", – отметил Алферов, отвечая на вопрос УП относительно дальнейших действий националистических организаций.

Ранее СМИ сообщали, что КВЦ "Парковый" вместе с вертолетной площадкой до сих пор могут контролировать люди, связанные с экс-президентом Виктором Януковичем.

Вечером 16 октября 2017 года представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" заявили, что взяли здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве под свой контроль.



Участники бессрочной акции требуют вернуть здание в собственность, провести открытый конкурс по целевому назначения сооружения, провести независимую и открытую оценку всего комплекса, а также "ввести действенный механизм, по которому украденные средства, вложенные в здание, начнут приносить пользу обществу".



27 октября представители националистических сил выступили с повторным заявлением, что КВЦ "Парковый" контролируется фирмой "Амадеус", причастной к "Семье" Януковича.

Расследование программы "Схемы" выяснило, что указанное частное имущество по решению суда в августе 2017 года должно было перейти не в собственность, как заявлял президент Петр Порошенко, а в оперативное управление государства.

Право оперативного управления для организации охраны, ответственного хранения, проведения текущих ремонтов, обслуживания и поддержания имущества в надлежащем состоянии суд передал госпредприятию "Финансирование инфраструктурных проектов".

"Но за почти три месяца после вынесения решения суда государственное предприятие так и не начало управлять имуществом "Амадеус", – говорилось в расследовании.

София Лукашова, Валентина Романенко, УП