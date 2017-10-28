Кримського татарина, який зник після анексії, знайдено мертвим

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Субота, 28 жовтня 2017, 02:23

Сім'ю зниклого в 2014 році в анексованому Криму Лемара Алядінова підконтрольна Кремлю влада в жовтні цього року сповістила про його смерть.

Про це повідомила правозахисниця, представник громадської ініціативи "КримSOS" Євгенія Андреюк в коментарі Крим.Реалії.

"Викрадений Лемар Алядінов, який зник і про нього не було нічого відомо з серпня 2014 року, в цьому місяці сім'я отримала повідомлення, що його тіло знайшли ще в 2014 році. Тіло було нібито поховано", - сказала Андреюк.

За її словами, рідні поки ніяких відповідних документів не отримали.

За даними активістів, з моменту анексії Криму Росією зникли 44 кримчанина. 17 людей знайшли, 19 - досі вважаються зниклими безвісти, 6 - були знайдені мертвими, ще двоє - перебувають у місцях позбавлення волі.

Кримська правозахисна група припускає, що викрадення було скоєно російською владою або підконтрольними її парамілітарними групами. Окупаційна влада Криму де-факто визнає випадки зникнення, але заперечує свою причетність до них.

Теми: Крим кримські татари окупація Росія права людини
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