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Крымский татарин, пропавший после аннексии, найден мертвым

Суббота, 28 октября 2017, 02:23
Крымский татарин, пропавший после аннексии, найден мертвым

Семью пропавшего в 2014 году в аннексированном Крыму Лемара Алядинова подконтрольные Кремлю власти в октябре этого года оповестили о его смерти.

Об этом сообщила правозащитница, представитель общественной инициативы "КрымSOS" Евгения Андреюк в комментарии Крым.Реалии.

"Похищенный Лемар Алядинов, который исчез и о нем не было ничего известно с августа 2014 года, в этом месяце семья получила уведомление, что его тело нашли еще в 2014 году. Тело было якобы захоронено", – сказала Андреюк.

По ее словам, родные пока никаких соответствующих документов не получили.

По данным активистов, с момента аннексии Крыма Россией пропали 44 крымчанина. 17 людей нашли, 19 – до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 – были найдены мертвыми, еще двое – находятся в местах лишения свободы.

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Оккупационные власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.

Темы: Крымкрымские татарыоккупацияРосcияправа человека
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