Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кримського татарина, який зник після анексії, знайдено мертвим

Субота, 28 жовтня 2017, 02:23
Кримського татарина, який зник після анексії, знайдено мертвим

Сім'ю зниклого в 2014 році в анексованому Криму Лемара Алядінова підконтрольна Кремлю влада в жовтні цього року сповістила про його смерть.

Про це повідомила правозахисниця, представник громадської ініціативи "КримSOS" Євгенія Андреюк в коментарі Крим.Реалії.

"Викрадений Лемар Алядінов, який зник і про нього не було нічого відомо з серпня 2014 року, в цьому місяці сім'я отримала повідомлення, що його тіло знайшли ще в 2014 році. Тіло було нібито поховано", - сказала Андреюк.

За її словами, рідні поки ніяких відповідних документів не отримали.

За даними активістів, з моменту анексії Криму Росією зникли 44 кримчанина. 17 людей знайшли, 19 - досі вважаються зниклими безвісти, 6 - були знайдені мертвими, ще двоє - перебувають у місцях позбавлення волі.

Кримська правозахисна група припускає, що викрадення було скоєно російською владою або підконтрольними її парамілітарними групами. Окупаційна влада Криму де-факто визнає випадки зникнення, але заперечує свою причетність до них.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримкримські татариокупаціяРосіяправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Крим
Росіяни заявили, що на в'їзді в Крим застрягли понад 1300 авто
Зеленський про переговори з Путіним після підходу ЗСУ до Криму: Логічна риторика
Аксьонов каже, нібито біля Керчі збили крилату ракету
Останні новини
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
Усі новини...
Реклама: