У ніч на неділю Україна переходить на зимовий час
29 жовтня Україна перейде на зимовий час.
Так, о 4 ранку стрілки годинників слід перевести на одну годину назад.
Як відомо, перехід на літній час придумали у Британії 1908 року для економії і раціональнішого використання електроенергії протягом доби.
В Україні ця практика лишилася з часів СРСР, де вперше почали переводити стрілки годинника в 1981 році.
У 2011 році Верховна Рада намагалася назавжди зафіксувати в Україні літній час, але під тиском громадськості прийнята постанова була скасована.
Зараз понад 110 країн світу переходять на літній час.
Українська правда
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