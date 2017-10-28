У ніч на неділю Україна переходить на зимовий час

2360 переглядів
Субота, 28 жовтня 2017, 11:29
unsplash.com

29 жовтня Україна перейде на зимовий час.

Так, о 4 ранку стрілки годинників слід перевести на одну годину назад.

Як відомо, перехід на літній час придумали у Британії 1908 року для економії і раціональнішого використання електроенергії протягом доби.

В Україні ця практика лишилася з часів СРСР, де вперше почали переводити стрілки годинника в 1981 році.

У 2011 році Верховна Рада намагалася назавжди зафіксувати в Україні літній час, але під тиском громадськості прийнята постанова була скасована.

Зараз понад 110 країн світу переходять на літній час.

Українська правда

Теми: зимовий час час
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Через тиждень Україна переходить на зимовий час 23 жовтня 2017, 11:41
У ніч проти неділі Україна перейде на зимовий час 26 жовтня 2013, 18:52
powered by lun.ua
Головні новини
СЦКК: Бойовики обстріляли Широкине з мінометів
МВС: Загиблий від вибуху на Солом’янці Морміль не подавав до нас позовів
Матіос: Небойові втрати серед військових складають 10 тис. осіб
Санкції: "Роснефть" заморозила видобуток нафти на ділянці в Чорному морі
Усі новини
Ядро нації

Проект "Ядро нації" від УП зібрав для онкохворих дітей 140 тисяч гривень

гід по району

За що я люблю Академмістечко

сповідь

"Танцівник": руйнівна історія успіху