Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Законопроєкт, який скасовує переведення годинника, готовий до розгляду – Стефанчук

П'ятниця, 17 грудня 2021, 16:41
Законопроєкт, який скасовує переведення годинника, готовий до розгляду – Стефанчук
РУСЛАН СТЕФАНЧУК. ФОТО З САЙТУ ПАРЛАМЕНТУ

Законопроєкт, який пропонує скасувати сезонне переведення годинника кожні пів року і закріплює остаточний перехід України на зимовий час, готовий до розгляду в залі пленарних засідань парламенту.

Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час підсумкової пресконференції, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Стефанчука: "Щодо законопроєкту про обчислення часу, це для мене вже така історія, коли всі розуміють: це конче необхідно...

Тому я все-таки думаю, що оскільки ми вже перейшли на зимовий час, то, можливо, це питання і постане знову найближчим часом і ми його обговорюватимемо. Відповідний законопроєкт пройшов комітет, він готовий до внесення до зали".

Нагадаємо: 3 березня Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Україна збирається відмовитися від переходу на літній і зимовий час після відповідного рішення Європейського Союзу.

"Українська правда" у Threads

Теми: законодавствозимовий часСтефанчукВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
законодавство
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
Чеський парламент провів дебати щодо оформлення стосунків одностатевих пар
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: