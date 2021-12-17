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Законопроєкт, який скасовує переведення годинника, готовий до розгляду – Стефанчук

П'ятниця, 17 грудня 2021, 17:41
РУСЛАН СТЕФАНЧУК. ФОТО З САЙТУ ПАРЛАМЕНТУ

Законопроєкт, який пропонує скасувати сезонне переведення годинника кожні пів року і закріплює остаточний перехід України на зимовий час, готовий до розгляду в залі пленарних засідань парламенту.

Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час підсумкової пресконференції, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Стефанчука: "Щодо законопроєкту про обчислення часу, це для мене вже така історія, коли всі розуміють: це конче необхідно...

Тому я все-таки думаю, що оскільки ми вже перейшли на зимовий час, то, можливо, це питання і постане знову найближчим часом і ми його обговорюватимемо. Відповідний законопроєкт пройшов комітет, він готовий до внесення до зали".

Нагадаємо: 3 березня Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Україна збирається відмовитися від переходу на літній і зимовий час після відповідного рішення Європейського Союзу.

Теми: законодавствозимовий часСтефанчукВерховна Рада


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