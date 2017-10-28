До затриманих у Jugendhub не пускають адвоката та родичів

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Субота, 28 жовтня 2017, 18:34

До затриманих під час облави у Jugendhub не пускають адвоката та родичів. 

Про це ввечері 28 жовтня повідомив представник юридичної компанії "Міллер", адвокати якої представлятимуть інтереси затриманих, Масі Найєм. 

"Станом на 17:56: адвоката Романа Стоічева (який захищатиме затриманих) не пускають.  Нікого не випускають з військкомату. Поліція не приїжджає на виклик, який здійснював адвокат, понад 40 хвилин жодної реакції", - повідомив він.

Також він повідомив, що родичі затриманих, які перебувають у військкоматі, потрапити до них не можуть, а паспорт передати затриманим теж забороняють.

Раніше Найєм повідомив, що справу затриманих у Jugendhub  вестимуть адвокати з юридичних компаній "Юскутум" та "Міллер". 

Як відомо, в ніч на 28 жовтня поліція влаштувала облаву у закладі "Jugendhub", де проходив музичний захід, та затримала відвідувачів хабу, доправивши їх до відділку поліції та військкомату. 

За повідомленням очевидців та представників закладу, до відвідувачів було застосовано надмірну силу, їх били, обшукували та забирали особисті речі. При цьому силовики  не пред'явили жодних документів. 

У столичному главку поліції заявили, що під час обшуку у закладі "Jugendhub" затримали 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби, виявлено 11 малолітніх та 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу. 

Українська правда 

Теми: Київ поліція
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