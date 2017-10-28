К задержанным в Jugendhub не пускают адвоката и родственников

К задержанным во время облавы в Jugendhub не пускают адвоката и родственников.

Об этом вечером 28 октября сообщил представитель юридической компании "Миллер", адвокаты которой будут представлять интересы задержанных, Маси Найем.

"По состоянию на 17:56: адвоката Романа Стоичева (который будет защищать задержанных) не пускают. Никого не выпускают из военкомата. Полиция не приезжает на вызов, который делал адвокат, более 40 минут никакой реакции", - сообщил он.

Также он сообщил, что родственники задержанных, которые находятся в военкомате, попасть к ним не могут, передать задержанным паспорта также запрещают.

Ранее Найем сообщил, что дело задержанных в Jugendhub вести адвокаты из юридических компаний "Юскутум" и "Миллер".

Как известно, в ночь на 28 октября полиция устроила облаву в заведении "Jugendhub", где проходило музыкальное мероприятие, и задержала посетителей хаба, доставив их в отделение полиции и военкомат.

По сообщению очевидцев и представителей заведения, к посетителям было применено чрезмерная сила, их били, обыскивали и забирали личные вещи. При этом силовики не предъявили никаких документов.

В столичном главке полиции заявили, что во время обыска в заведении "Jugendhub" задержали 17 человек, у которых изъяли наркотические средства, выявили 11 малолетних и 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу.

Украинская правда