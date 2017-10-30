У Матіоса розслідують порушення правил вартової служби у в/ч в Одесі

Військовою прокуратурою Одеського гарнізону розпочато розслідування порушення статутних правил вартової служби, вчинене в умовах особливого періоду, у військовій частині А3571 в Одесі, де відбулась спроба захоплення території.

Про це повідомляє Військова прокуратура Південного регіону України.

За даними військової прокуратури, 29 жовтня, на території військового містечка № 10 у м. Одесі, на базі якого розташована військова частини А3571 (діючий військовий аеродром "Шкільний") приватні підприємці із залученням будівельників встановили тимчасову огорожу в межах території військового містечка.

В ході проведення слідчих дій встановлено факт перенесення металевого паркану на території вказаного військового містечка. Також установлено, що представниками органів військового управління за даним фактом будь-яких позовних вимог щодо оскарження дозвільної документації до суду не заявлено.

За наслідками проведених слідчих дій, військовою прокуратурою Одеського гарнізону до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 418 КК України (порушення статутних правил вартової служби, вчинене в умовах особливого періоду) та невідкладно розпочато проведення досудового розслідування.

Окрім того, буде надано правову оцінку діям військовослужбовців військової частини зі складу військової варти та командування, а також діям представників приватних підприємців, які встановили тимчасову металеву огорожу в межах території військового містечка.

Як відомо, командування Повітряних сил Збройних Сил України заявило, що в Одесі невідомі здійснили спробу рейдерського захоплення військового об'єкта та викрали військове майно.

У свою чергу радник голови Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк заявив, що поліція Одещини спростовує спробу захоплення невідомими військової частини. Через відсутність факту правопорушення справу відкрито не було, а невідомі особи - не рейдери, а "прості будівельники".

При цьому, як заявив начальник південного територіального юридичного відділу Міноборони України Юрій Добров, на питання до забудовників, на якій підставі вони здійснюють ці неправомірні дії і змінюють межу військового містечка, вони повідомили, що в них є відповідне рішення Одеської міськради.

Однак саме рішення невідомі не надали і запропонували Нацполіції звернутися з відповідним запитом, на який вони готові надати рішення.

Окрім незаконного переміщення меж військового містечка було проведено незаконну вирубку лісових насаджень - дерев, які заважали встановленню паркану.