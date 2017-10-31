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Сина Авакова затримали

Вівторок, 31 жовтня 2017, 13:56
Сина Авакова затримали

Національне антикорупційне бюро затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Про це "Українській правді" повідомило джерело у правоохоронних органах.  

Також, за даними співрозмовника, затримали екс-заступника Авакова Сергія Чеботаря.

"Українська правда" звернулася до керівника САП Назара Холодницького з проханням підтвердити чи спростувати цю інформацію, але він відповів, що поки це не коментує.  

Як повідомило інше джерело УП, сина Авакова затримали у Києві.

Про це ж повідомляють "Схеми: корупція в деталях" у Facebook. За їхніми даними, також у Києві затримали Чеботаря.

Наразі обом затриманим готують повідомлення про підозру.

Міру запобіжного заходу обом затриманим обиратимуть 31 жовтня у Солом'янському суді.  

Також, за даними співрозмовника "Української правди", до будівлі НАБУ стягують Нацгвардію – уже стоїть два мікроавтобуси, люди в яких нічого не пояснюють.

Водночас у прес-службі НАБУ повідомили, що поки нацгвардійців не спостерігають.

За даними джерела УП, станом на 16:00 автобуси з нацгвардійцями поїхали з-під НАБУ.

"Щось пофотографували і поїхали", - сказав співрозмовник.   

Як відомо, раніше джерела "Української правди" повідомили, що НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

За даними співрозмовників, обшуки відбувалися в сина Авакова Олександра в рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014-го на початку 2015 року.

Згодом інформацію про обшуки підтвердив сам Аваков.

Також у соціальній мережі з'явилися фото з місця обшуку у сина міністра внутрішніх справ у Харкові.

Згодом Національне антикорупційне бюро підтвердило, що проводить обшуки у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Ірина Балачук, УП 

"Українська правда" в Threads

Теми: АваковНАБУ
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