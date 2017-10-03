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Лозовой підправив судову реформу на користь Опоблоку – Шкрум

Вівторок, 3 жовтня 2017, 14:48

Нардеп-"радикал" Андрій Лозовой вніс до закону про судову реформу поправку, яка "знімає з крючка" правоохоронців депутатів з "Опоблоку" та колишніх "регіоналів".

Про це повідомляє у Facebook народній депутата з фракції "Батьківщина" Олена Шкрум.

За її словами, йдеться про поправку №109 до КПК.

"Це поправка, яка "знімає з крючка" колег з Опоблоку, а також колишніх регіоналів, на яких були відкриті кримінальні справи", - пише нардеп.

Шкрум пояснила, що нардеп-"радикал" підправив зміни до статті 219 КПК, і тепер початком строку досудового розслідування вважається не момент повідомлення про підозру, а момент реєстрації інформації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

"Це зменшить строки розслідування з 2, 3, 5, 10 чи 15 років до 3 чи 6 місяців. Таким чином, кількість відмов у початку розслідування при неочевидних злочинах значно збільшиться, оскільки правоохоронці не братимуть на себе відповідальність розслідувати ці злочини так швидко", - каже депутат.

Вона зазначає, що ці зміни унеможливлять ефективну роботу НАБУ та розслідування "справ Майдану" і справ щодо злочинів колишніх високопосадовців.

"Зміни до статей 242-244, 332 КПК передбачають, що тепер тільки суд зможе призначати експертизу. Це означає, що сторона захисту позбавляється свого права залучати експертів на договірних засадах, а сторона обвинувачення буде змушена чекати на дозвіл суду, щоб провести експертизу. Такий крок є порушенням принципу змагальності", - пояснює Шкрум.

Крім того, пише депутатка, Лозовой вніс зміни до статей 303, 307, що повертає до життя норми КПК 1960 року щодо можливості оскарження до слідчого судді рішення (повідомлення) про підозру.

"Такий крок дозволить судам блокувати будь-яке кримінальне розслідування. Ця норма породить нові корупційні ризики при розслідуванні кримінальних проваджень", - наголошує Шкрум.

Як повідомлялося, у вівторок Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Опоблок, зокрема, дав за законопроект 20 голосів. При цьому в залі були присутні 33 депутати фракції.

Українська правда

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Теми: Верховна РадасудреформиРадикальна партіяЛозовой
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