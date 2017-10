Волкер: Законом по Донбасу Україна робить "жорсткі кроки для миру"

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розцінює ухвалення Верховною Радою закону, яким продовжується на рік термін дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, як "жорсткі кроки" для досягнення миру.

Про це він повідомив 6 жовтня у мікроблозі Twitter.

"Продовження спеціального статусу показує, що Україна робить жорсткі кроки для миру. Сподіваюся, тепер Росія буде діяти, щоб запанував мир – час закінчити конфлікт", – написав він.

Special status extension shows #Ukraine 🇺🇦 taking tough steps for peace. Hope #Russia 🇷🇺now acts to make peace - time to end conflict.