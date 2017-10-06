Волкер: Законом по Донбасу Україна робить "жорсткі кроки для миру"

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П'ятниця, 6 жовтня 2017, 13:21
DELFI / Mindaugas Ažušilis

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розцінює ухвалення Верховною Радою закону, яким продовжується на рік термін дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, як "жорсткі кроки" для досягнення миру.

Про це він повідомив 6 жовтня у мікроблозі Twitter.

"Продовження спеціального статусу показує, що Україна робить жорсткі кроки для миру. Сподіваюся, тепер Росія буде діяти, щоб запанував мир – час закінчити конфлікт", – написав він.

Як відомо, депутати Верховної Ради 6 жовтня підтримали законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей на рік.

За продовження особливих умов проголосували 229 депутатів.

Закон має запрацювати після повного виведення російських окупаційних військ із територій України. Про це сказано в перехідних положеннях документу.

Українська правда

Теми: законодавство Донбас США
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