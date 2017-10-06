Із фракції "Самопоміч" виключили нардепа за підтримку закону Порошенка

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П'ятниця, 6 жовтня 2017, 13:22

Фракція "Самопоміч" виключила зі свого складу народного депутата Наталію Веселову.

Про це повідомляється на сайті партії "Об'єднання Самопоміч".

"Підставою для виключення було вчинення дій, які ганьблять репутацію фракції і політичної партії "Самопоміч", зокрема, це ініціювання законопроектів, які заперечують окупацію всупереч позиції фракції", - наголошують у партії.

Там пояснили, що Веселова в п'ятницю проголосувала в Раді за законопроект, внесений президентом Петром Порошенком, про продовження дії особливого статусу Донбасу.

"Ці дії свідчать про те, що Наталя Веселова не поділяє позицію фракції, її цінності і принципи. Веселовій раніше було запропоновано самій вийти зі складу фракції, але цього рішення вона не прийняла через побоювання втратити мандат", - йдеться в повідомленні.

Сама Веселова пояснила у Facebook, що якби Рада не ухвалила цей закон, Росія змогла б зняти з себе санкції. Окрім того, Україну звинуватили б у порушенні Мінських домовленостей.

Також депутат каже, що закон допоможе "не відрізати Донбас, а повернути та реінтегрувати його".

 
Наталія Веселова
Фото з її сторінки Facebook

Як відомо, 6 жовтня депутати Верховної Ради підтримали законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей.

Цей закон фактично є частиною закону №7163 про реінтеграцію Донбасу, який Верховна Рада підтримала поки що в першому читанні.

Раніше Веселова казала, що голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк пропонував їй покинути цю парламентську силу.

Євген Кізілов, УП

Теми: Самопоміч Верховна Рада
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