Нардеп Грановський каже, що в нього нічого не крали

Нардеп від БПП Олександр Грановський спростував повідомлення ЗМІ про те, що з машини, яку було викрадено з-під Кабміну, зникли ноутбук та сумка з документами на його ім'я.

Про це Грановський повідомив у коментарі УП.

Нардеп не підтвердив інформацію про те, що в нього щось викрали.

"Не жартуйте... Усе у повному порядку", - заявив Грановський.

На уточнення, чи він спростовує інформацію про угон його авто та викрадення речей, нардеп відповів ствердно.

У свою чергу у Печерському райуправлінні поліції м.Києва Українській правді повідомили про те, що факт угона авто мав місце.

"Є заява про те, що був угон авто. За деякий час автомобіль знайшли та повернули власнику... Про те, що з авто щось зникло, у заяві повідомлення немає", - зазначили у поліції.

Поліція встановлює особу зловмисника, який угнав авто, за фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.289 КК України - "Незаконне заволодіння транспортним засобом", що карається карається штрафом від 1000 до 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Як відомо, раніше LIGA.net, посилаючись на джерела в силових органах, повідомила про те, що з-під будівлі Кабміну викрали автомобіль, в якому був ноутбук і сумка з документами на ім'я народного депутата БПП Олександра Грановського.

Українська правда