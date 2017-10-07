РФ погодилась на зустріч щодо затриманих українських прикордонників

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Субота, 7 жовтня 2017, 16:19

Російська сторона погодилася на прикордонно-представницьку зустріч щодо затриманих українських прикордонників.

Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян в ефірі "112 Україна".

"Російська сторона погодилася на прикордонно-представницьку зустріч, яка має відбутися 9 жовтня. Можливо, це допоможе нам врешті розібратися в тому, що сталося на кордоні кілька днів тому", - сказав Слободян.

Він зазначив, що подробиць затримання колег в українських прикордонників немає.

"Наскільки я розумію, їх тримають в управлінні ФСБ у Брянську. Про їхній стан невідомо, оскільки жодного контакту з ними немає", - сказав Слободян.

Він також зазначив, що мати одного з затриманих прикордонників намагалася отримати дозвіл на зустріч із сином, однак їй відмовили.

Як відомо, 3 жовтня 2 офіцери відділу прикордонної служби "Зноб-Новгородське" Сумського прикордонного загону здійснювали моніторинг ділянки державного кордону, а близько 20:00 зв'язок з ними перервався.

Пізніше російська сторона офіційно підтвердила затримання військовослужбовців на кордоні Сумської області.

6 жовтня у Держприкордонслужбі України повідомили, що до затриманих не допускають українського консула.

Теми: Росія Прикордонна служба
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