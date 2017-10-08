СБУ опублікувала записи розмов ватажків ПВК Вагнера на Донбасі

Служба безпеки України оприлюднила записи телефонних розмов ватажків російської приватної військової компанії Вагенра на Донбасі.

Записи опубліковані на сайті СБУ.

На записах можна почути переговори ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького про збитий український літак Іл-76 у 2014 році. Також є запис розмови ватажка ПВК Вагнер Дмитра Уткіна із з генерал-майором ЗС РФ Євгеном Никифоровим (Тамбов), що відбулась 28 січня 2015 року, очевидно, під час активних бойових дій.

Голова СБУ Василь Грицак повідомив, що члени приватної військової компанії Вагнера (Дмитра Уткіна) діяли на території України з 2014 року та причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі, штурму луганського аеропорту та подіям у Дебальцевому.

Слідчі СБУ виписали повідомлення про підозру ватажку ПВК Вагнер Дмитру Уткіну.