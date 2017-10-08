СБУ опублікувала записи розмов ватажків ПВК Вагнера на Донбасі

175 переглядів
Неділя, 8 жовтня 2017, 05:10

Служба безпеки України оприлюднила записи телефонних розмов ватажків російської приватної військової компанії Вагенра на Донбасі.

Записи опубліковані на сайті СБУ.

На записах можна почути переговори ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького про збитий  український літак Іл-76 у 2014 році. Також є запис розмови ватажка ПВК Вагнер Дмитра Уткіна із з генерал-майором ЗС РФ Євгеном Никифоровим (Тамбов), що відбулась 28 січня 2015 року, очевидно, під час активних бойових дій. 

Голова СБУ Василь Грицак  повідомив, що члени приватної військової компанії Вагнера (Дмитра Уткіна) діяли на території України з 2014 року та причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі, штурму луганського аеропорту та подіям у Дебальцевому. 

Слідчі СБУ виписали повідомлення про підозру ватажку ПВК Вагнер Дмитру Уткіну. 

Теми: Донбас СБУ Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Сурков назвав конструктивними переговори з Волкером 7 жовтня 2017, 21:59
Волкер і Сурков поговорили про перемир'я на Донбасі 7 жовтня 2017, 19:40
АТО: Бойовики зберігали "тишу" лише на одному напрямку 7 жовтня 2017, 19:19
powered by lun.ua
Головні новини
СБУ опублікувала записи розмов ватажків ПВК Вагнера на Донбасі
Поїзд Миколаїв-Київ загорівся на ходу невдовзі після виїзду
АТО: Бойовики зберігали "тишу" лише на одному напрямку
"Єврооптимісти": Парубій порушив регламент, підписуючи закон про Донбас
Усі новини
такі плани

11 проектів вересня, які змінять Київ найближчим часом

одещина

Відновлений за бюджетні гроші Ленін творчо "видозмінений" активістами

Хто такий Кадзуо Ішіґуро, і за що він отримав Нобелівську премію