СБУ опубликовала записи разговоров главарей ПВК Вагнера на Донбассе

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Воскресенье, 8 октября 2017, 05:10

Служба безопасности Украины обнародовала записи телефонных разговоров главарей российской частной военной компании Вагенр на Донбассе.

Записи опубликованы на сайте СБУ.

На записях можно услышать переговоры главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого о сбитом украинском самолете Ил-76 в 2014 году. Также есть запись разговора главаря ПВК Вагнер Дмитрия Уткина с с генерал-майором ВС РФ Евгением Никифоровым (Тамбов), состоявшейся 28 января 2015, очевидно, во время активных боевых действий.

Председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что члены частной военной компании Вагнера (Дмитрия Уткина) действовали на территории Украины с 2014 года и причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе, штурма луганского аэропорта и событиям в Дебальцево.

Следователи СБУ выписали уведомление о подозрении предводителю ПВК Вагнер Дмитрию Уткину.

Темы: Донбасс СБУ Росcия
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