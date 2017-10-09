Гройсман хоче закон, що каратиме правоохоронців за тиск на бізнес

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Понеділок, 9 жовтня 2017, 10:46

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пропонує ухвалити закон, який передбачав би кримінальну відповідальність правоохоронним органам за тиск на підприємців.

Про це він заявив у понеділок на круглому столі "Культура доброчесності - як рушійна сила сталого розвитку".

"У мене є питання: Чому ми досі корупціонерів в погонах не привели до відповідальності? Тих, хто тисне, створює надмірний тиск на реально працюючий, чесний бізнес країни", - зауважив прем'єр.

Зокрема, голова уряду виступив з пропозицією створити робочу групу, яка б дуже швидко, за 2-3 тижні, написала відповідний законопроект і подала його на розгляд Верховної Ради.

За його словами, у Кабінету міністрів є "політична воля" сформувати такий законопроект, але потрібно, щоб представники асоціацій та інших організацій, що представляють інтереси бізнесу в Україні, направили своїх юристів до відповідної групи.

Як повідомлялося, 14 вересня на зустрічі Петра Порошенка з представниками бізнесу й силових структур досягли домовленості припинити силові операції на підприємствах.

Євген Кізілов, УП

Теми: Гройсман Кабінет міністрів Верховна Рада законодавство бізнес
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