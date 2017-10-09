Справа про Калинівку: суд дозволив арешт майна і доступ до держтаємниці

Вінницький міський суд задовольнив клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять державну таємницю, у справі про вибухи військових складів у Калинівці.

Відповідне рішення суд виніс 29 вересня.

Суд постановив надати прокурору дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Центрального ракетно-артилерійського управлінні ЗСУ, що на вулиці Дегтярівській, 28-А у Києві.

Зокрема, надано доступ до: книги обліку по номерах та закріплення озброєння та техніки; книги зведеного обліку комплектації ракет і боєприпасів; книги обліку наявності і руху військового майна; книги оперативного обліку та комплектації боєприпасів та інших.

Повідомляється, що у разі невиконання даної ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Крім того, Вінницький міський суд 29 вересня дозволив арешт майна військової частини А1119, що у місті Калинівка Вінницької області.

Арешт накладено на "Книгу обліку особового складу, який прибуває на технічну територію", "Книгу обліку видачі одноразових перепусток військової частини А1119", "Книгу приймання та здавання чергування", Щоденник коричневого кольору, Робочий зошит інженера обліково-операційного відділу старшого лейтенанта та інші.

Як відомо, увечері 26 вересня 2017 року сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи. Із зони ризику було евакуйовано понад 30 тисяч людей, наразі вони поступово повертаються додому.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що існують свідчення того, що до вибухів на військових складах у районі Калинівки призвів закладений диверсантами детонатор.

3 жовтня у Калинівці припинилися вибухи і пожежа.

За фактом вибухів у Калинівці розслідують кримінальне провадження за ст. 113 (диверсія) КК України.

Українська правда