Частина ЗМІ не змогла увійти до зали суду через "підтримку" сина Авакова

Частина журналістів та телеоператорів не змогли потрапити до зали Солом‘янського райсуду Києва, де обирають запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ Олександру Авакову.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

Частина журналістів та операторів залишилася у коридорі суду.

Як повідомляють журналісти, яким вдалося пройти всередину, вільні місця у суді позаймали чоловіки у камуфльованій формі, які пройшли у залу через службовий вхід.

фото: Роман Кравець

Як відомо, у середу в Солом’янському районному суді Києва розглядають запобіжний захід підозрюваному у фінансових махінаціях сину голови МВС Олександру Авакову.

1 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у фінансових махінаціях сину голови МВС Олександру Авакову.

Як відомо, САП клопоче про арешт для усіх трьох фігурантів "справи рюкзаків" з можливістю внесення застави загальною сумою 14 мільйонів гривень.

Для сина Арсена Авакова просять заставу у 5 мільйонів.

31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ України в 2014 році.

Роман Кравець, УП