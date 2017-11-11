Україна відкрила кримінальне провадження через обшуки в анексованому Криму

Кримська прокуратура відкрила кримінальне провадження через обшуки в домівках кримських татар в анексованому Криму 8 листопада.

Про це повідомила прес-служба прокуратури.

У повідомленні зазначено, що прокуратура Автономної Автономної Республіки Крим розглянула звернення голови правління громадської організації "КримSOS" щодо обшуків на півострові 8 листопада.

"Внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.162 (порушення недоторканності житла - ред.) КК України", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що обшуки проводили у Бахчисараї, Старому Криму, селі Зарічне та селищі Кіровське у Сейтумера Сейтумерова, Руслана (Алімдар) Белялова, Ельдара Кантемірова, Екрема Абдульватова та інших.

Також прес-служба наголосила, що силовики окупаційної влади півострова проводитли обшуки із застосуванням насильства.

Як відомо, 8 листопада в анексованому Криму окупаційна влада провела чергову хвилю обшуків у активістів в декількох населених пунктах.

"Крим SOS" з посиланням на відповідний документ так званого "міністерства внутрішньої політики інформації і зв'язку Криму" повідомила, що російська влада в окупованому Криму зробила перевірки в будинках кримських татар обов'язковим явищем.

Українська правда