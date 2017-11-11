Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина открыла уголовное производство из-за обысков в аннексированном Крыму

Суббота, 11 ноября 2017, 08:57

Крымская прокуратура открыла уголовное производство из-за обысков в домах крымских татар в аннексированном Крыму 8 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В сообщении отмечается, что прокуратура Автономной Республики Крым рассмотрела обращение председателя правления общественной организации "КримSOS" относительно обысков на полуострове 8 ноября.

"Внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища - ред.) УК Украины", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что обыски проводились в Бахчисарае, Старом Крыму, селе Заречное и поселке Кировское в Сейтумера Сейтумерова, Руслана (Алимдар) Белялова, Эльдара Кантемирова, Экрем Абдульватова и других.

Также пресс-служба отметила, что силовики оккупационных властей полуострова проводили обыски с применением насилия.

Как известно, 8 ноября в аннексированном Крыму оккупационная власть провела очередную волну обысков у активистов в нескольких населенных пунктах.

"Крым SOS" со ссылкой на соответствующий документ так называемого "министерства внутренней политики информации и связи Крыма" сообщила, что российские власти в оккупированном Крыму сделали проверки в домах крымских татар обязательным явлением.

Украинская правда

Темы: прокуратураКрымкрымские татары
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
прокуратура
Взрыв в Шевченковском суде: правоохранителей подозревают в халатности и нарушении правил
Дело Шария о сотрудничестве с ФСБ России передали в суд
Задержан блогер, который называл ВСУ преступниками и препятствовал вручению повесток
Последние новости
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
10:05
Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море – Aramco
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:58
Байден на встрече с лидерами Конгресса призвал быстро разблокировать помощь Украине
Все новости...
Реклама: