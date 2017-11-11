Поліція відкрила кримінальне провадження на заяву свекрухи Корчак

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Субота, 11 листопада 2017, 18:02

Київська поліція відкрила кримінальне провадження проти детектива Національного антикорупційного бюро на заяву свекрухи голови Національної агенції запобігання корупції Наталії Корчак.

Про це зазначено на сайті столичної поліції.

У відділі комунікації київських правоохоронців УП підтвердили, що в повідомленні йдеться саме про свекруху Корчак.

Так, зазначено, що Надія Тімер-Булатова звернулася до Святошинського управління поліції із заявою, що 10 листопада близько 18 години працівник НАБУ незаконно проник до її помешкання.

"За її зверненням слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 162 (Порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини події та проводять перевірку викладених у заяві фактів", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, свекруха голови НАЗК Наталії Корчак закрила детектива НАБУв себе вдома, коли він прийшов вручати їй повістку на допит.

Допит стосується справи, яку НАБУ розслідує з 5 жовтня щодо нової машини Наталії Корчак Skoda Octavia A7, якої не виявилося у декларації чиновниці.

Згодом Корчак заявила, що її свекруха закрила працівника НАБУ, тому що прийняла його за шахрая.

Українська правда

Теми: НАЗК НАБУ поліція
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