Полиция открыла уголовное производство на заявление свекрови Корчак
Киевская милиция открыла уголовное производство против детектива Национального антикоррупционного бюро на заявление свекрови председателя Национального агентства предотвращения коррупции Натальи Корчак.
Об этом говорится на сайте столичной полиции.
В отделе коммуникации киевских правоохранителей УП подтвердили, что в сообщении речь идет именно о свекрови Корчак.
Так, отмечено, что Надежда Тимер-Булатова обратилась в Святошинское управления полиции с заявлением, что 10 ноября около 18 часов работник НАБУ незаконно проник в ее квартиру.
"По ее обращению следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку изложенных в заявлении фактов", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, свекровь председателя НАПК Натальи Корчак закрыла детектива НАБУ у себя дома, когда он пришел вручать ей повестку на допрос.
Допрос касается дела, которое НАБУ расследует с 5 октября по новой машине Натальи Корчак Skoda Octavia A7, которой не оказалось в декларации чиновницы.
Впоследствии Корчак заявила, что ее свекровь закрыла работника НАБУ, потому что приняла его за мошенника.
Украинская правда