Поліція відкрила кримінальне провадження на заяву свекрухи Корчак
Київська поліція відкрила кримінальне провадження проти детектива Національного антикорупційного бюро на заяву свекрухи голови Національної агенції запобігання корупції Наталії Корчак.
Про це зазначено на сайті столичної поліції.
У відділі комунікації київських правоохоронців УП підтвердили, що в повідомленні йдеться саме про свекруху Корчак.
Так, зазначено, що Надія Тімер-Булатова звернулася до Святошинського управління поліції із заявою, що 10 листопада близько 18 години працівник НАБУ незаконно проник до її помешкання.
"За її зверненням слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 162 (Порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини події та проводять перевірку викладених у заяві фактів", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, свекруха голови НАЗК Наталії Корчак закрила детектива НАБУв себе вдома, коли він прийшов вручати їй повістку на допит.
Допит стосується справи, яку НАБУ розслідує з 5 жовтня щодо нової машини Наталії Корчак Skoda Octavia A7, якої не виявилося у декларації чиновниці.
Згодом Корчак заявила, що її свекруха закрила працівника НАБУ, тому що прийняла його за шахрая.
Українська правда