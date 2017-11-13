З'їзд суддів обрав свого суддю в КС

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Понеділок, 13 листопада 2017, 14:51

З'їзд суддів обрав суддею Конституційного суду за своєю квотою голову Апеляційного суду Запорізької області Віктора Городовенка.

Його кандидатуру підтримали 186 із 287 делегатів XIV позачергового з'їзду суддів у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Городовенка обрали на з'їзді таємним голосуванням. Лічильна комісія оголосила його переможцем.

Віктор Городовенко
Віктор Городовенко
Скрін-шот із трансляції з'їзду

Після оголошення результатів голосування він подякував делегатам з'їзду за підтримку і пообіцяв докласти всі зусилля на посаді судді Конституційного суду, щоб не підвести суддівської корпус, який виявив йому високу довіру.

Віктор Городовенко
Віктор Городовенко

Городовенко народився 22 лютого 1968 року в Мелітополі (Запорізька область). Закінчив Українську юридичну академію, повідомляють "Українські новини".

З 1993-го до 2003 року він працював суддею Мелітопольського міського суду, потім очолював цей суд. Із 2005 року – обіймає посаду голови Апеляційного суду Запорізької області.

Городовенко є представником України в Консультативній раді європейських суддів Комітету міністрів ради Європи.

У червні Городовенка обрали секретарем Консультативної ради голів судів при Вищій раді правосуддя.

Він – професор кафедри історії та теорії держави і права Запорізького національного університету, доктор юридичних наук.

Теми: КС суд
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