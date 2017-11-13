З'їзд суддів обрав свого суддю в КС

З'їзд суддів обрав суддею Конституційного суду за своєю квотою голову Апеляційного суду Запорізької області Віктора Городовенка.



Його кандидатуру підтримали 186 із 287 делегатів XIV позачергового з'їзду суддів у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Городовенка обрали на з'їзді таємним голосуванням. Лічильна комісія оголосила його переможцем.



Віктор Городовенко Скрін-шот із трансляції з'їзду

Після оголошення результатів голосування він подякував делегатам з'їзду за підтримку і пообіцяв докласти всі зусилля на посаді судді Конституційного суду, щоб не підвести суддівської корпус, який виявив йому високу довіру.

Віктор Городовенко

Городовенко народився 22 лютого 1968 року в Мелітополі (Запорізька область). Закінчив Українську юридичну академію, повідомляють "Українські новини".



З 1993-го до 2003 року він працював суддею Мелітопольського міського суду, потім очолював цей суд. Із 2005 року – обіймає посаду голови Апеляційного суду Запорізької області.



Городовенко є представником України в Консультативній раді європейських суддів Комітету міністрів ради Європи.

У червні Городовенка обрали секретарем Консультативної ради голів судів при Вищій раді правосуддя.



Він – професор кафедри історії та теорії держави і права Запорізького національного університету, доктор юридичних наук.