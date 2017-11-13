Съезд судей избрал своего судью в КС

Съезд судей избрал судьей Конституционного суда по своей квоте главу Апелляционного суда Запорожской области Виктора Городовенко.

Его кандидатуру поддержали 186 из 287 делегатов XIV внеочередного съезда судей в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

Городовенко избрали на съезде тайным голосованием. Счетная комиссия объявила его победителем.

Виктор Городовенко Скрин-шот с трансляции съезда

После оглашения результатов голосования он поблагодарил делегатов съезда за поддержку и пообещал приложить все усилия на посту судьи Конституционного суда, чтобы не подвести судейской корпус, оказавший ему высокое доверие.

Виктор Городовенко

Городовенко родился 22 февраля 1968 года в Мелитополе (Запорожская область). Окончил Украинскую юридическую академию, сообщают "Украинские новости".

С 1993-го по 2003 год он работал судьей Мелитопольского городского суда, затем возглавлял этот суд. С 2005 года – занимает пост председателя Апелляционного суда Запорожской области.

Городовенко является представителем Украины в Консультативном совете европейских судей Комитета министров совета Европы.

В июне Городовенко избрали секретарем Консультативного совета глав судов при Высшем совете правосудия.

Он – профессор кафедры истории и теории государства и права Запорожского национального университета, доктор юридических наук.