Затриманих з вибухівкою закарпатців раніше вигнали з табору під Радою

104 перегляди
Понеділок, 13 листопада 2017, 15:52

Двох чоловіків, в машині яких знайшли 6 кг вибухівки, до цього вигнали з наметового містечка біля Верховної Ради.

Про це повідомляється на facebook-сторінці акції протесту.

"Затримані поліцією у неділю у Києві із 6 кг вибухівки жителі Закарпаття днем раніше були серед тих, кого попросили залишити табір на площі Конституції біля Верховної Ради", - йдеться у заяві.

Активісти кажуть, що позбулися чоловіків, оскільки вони порушували дисципліну та провокували конфлікти як з учасниками протесту, так і з правоохоронцями.

Цю інформацію підтвердив у розмові з журналістами голова парламентської фракції "Самопоміч", представники якої також беруть участь в акції протесту під радою, Олег Березюк.

"Ви знаєте, що ці люди, у яких МВС учора вилучило 6 кг вибухівки, були тиждень тому розпізнані й вигнані з табору протестувальників на вулиці Грушевського", - цитують його слова "Українські новини".

Депутат припустив, що вони там перебували з метою провокацій.

Українська правда
Теми: Верховна Рада Київ мітинги акції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Рада позбавить депутатських мандатів двох нардепів 13 листопада 2017, 14:12
Парубій: Нардепи відкличуть власний проект про антикорупційний суд 13 листопада 2017, 13:39
У БПП розповіли, коли чекати ухвалення закону про деокупацію 13 листопада 2017, 13:03
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
На Херсонщині побилися школярки. Натовп підбурював і знімав бійку
З'їзд суддів обрав свого суддю в КС
З кандидатами на главу ДБР проводять повторні співбесіди
Справа загиблих у ДТП політологів: слідство знайшло докази вбивства
Усі новини
інфографіка

7 важливих цифр до Міжнародного дня сліпих

нерухомість

Із квартири в будинок: чи вигідно вкладати в таунхаус

читай!

5 авторів, яких радить читати Юрій Андрухович