Вибухівка в автомобілі: перевізників підозрюють у підготовці теракту

Одна з версій у справі про виявлення в автомобілі у Києві 6,5 кг вибухівки - підготовка до теракту.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна" начальник управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

За його словами, зараз слідчі прокуратури вивчають можливість перекваліфікації кримінального провадження щодо виявлення в Києві в автомобілі у статтю про підготовку до вчинення терористичного акту.

"Наразі процесуальні керівники прокуратури вивчають кримінальну справу та можливість перекваліфікації її у підготовку до вчинення терористичного акту", - сказав Крищенко і додав, що це - одна з версій.

Він повідомив, що правоохоронці ще не мають даних, де й коли злочинці збиралися закласти вибухівку.

Голова столичної поліції зазначив, що затримані, в автомобілі яких було знайдено вибухівку, це молоді люди 1990-91 року народження, які приїхали з Закарпаття. Вони дають плутані свідчення і розповідають, що їх попросили привезти щось до Києва.

Як повідомив у Facebook народний депутат з Закарпатської області Віктор Балога, за його інформацією, затримані в Києві з вибухівкою мешкають у Мукачеві.

"Один - Євген Гончаренко, іншого, як мені сказали, називають "Марчі". Обоє учасники бандугрупування народного депутата Михайла Ланя та його помічника – Артура Пашкуляка", - пише він.

Як відомо, 12 листопада столичні правоохоронці затримали чоловіків, в яких у багажнику автомобіля була вибухівка - п‘ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг та 10 електродетонаторів. Правоохоронці затримали чоловіків.

"Інтерфакс-Україна"