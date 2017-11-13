Задержанных со взрывчаткой закарпатцев ранее выгнали из лагеря под Радой

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Понедельник, 13 ноября 2017, 15:52

Двух мужчин, в машине которых нашли 6 кг взрывчатки, до этого выгнали из палаточного городка возле Верховной Рады.

Об этом сообщается на facebook-странице акции протеста.

"Задержанные полицией в воскресенье в Киеве с 6 кг взрывчатки жители Закарпатья днем ранее были среди тех, кого попросили покинуть лагерь на площади Конституции возле Верховной Рады", - говорится в заявлении.

По словам активистов, они избавились от мужчин, поскольку те нарушали дисциплину и провоцировали конфликты как с протестующими, так и с правоохранителями.

Эту информацию подтвердил в беседе с журналистами председатель парламентской фракции "Самопомич", представители которой также принимают участие в акции протеста под Радой, Олег Березюк.

"Вы знаете, что эти люди, у которых МВД вчера изъяло 6 кг взрывчатки, были неделю назад распознаны и изгнаны из лагеря протестующих на улице Грушевского", - цитируют его слова "Украинские новости".

Депутат предположил, что они там находились с целью провокаций.

Как известно, 12 ноября столичные правоохранители задержали мужчин, у которых в багажнике автомобиля была взрывчатка - пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов. Правоохранители задержали перевозчиков.

Одна из версий в этом деле - подготовка к теракту.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада Киев митинги акции
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