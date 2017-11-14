Міноборони РФ упіймали на фейку: замість фото показали кадри з гри

Міністерство оборони Росії використало в якості доказів співпраці США з ІГІЛ кадри з комп'ютерної гри, видавши їх з фотографії.

Фейк помітив і розповів про нього у Twitter відомий британський журналіст і блогер Еліот Хіггінс.

У вівторок російське оборонне відомство розмістило в соцмережі пост із твердженням, що в його розпорядження надійшло "незаперечне підтвердження" забезпечення Сполученими Штатами прикриття боєздатних загонів ІДІЛ для використання їх у просуванні американських інтересів на Близькому Сході.

Під постом МО опублікувало нібито фотографії, що це доводять.

Минобороны России публикует неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ для использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке https://t.co/SH9eWkgNlN pic.twitter.com/kfog0a7Whq — Минобороны России (@mod_russia) November 14, 2017

"Міноборони Росії використовує кадри з комп'ютерних ігор як доказ того, що США співпрацює з ІГІЛ", - коментує пост Хіггінс і дає посилання на відео, яке ще в 2015 році розмістив на своєму каналі розробник відеоігор Byte Conveyor Studios і з якого були взяті зображення.

The @mod_russia uses images from a computer game as evidence the US is working with ISIS https://t.co/8uv2vbEHeQ pic.twitter.com/EvqP1Id5pR — Eliot Higgins (@EliotHiggins) November 14, 2017

"Це найкращий доказ того, що Міноборони Росії брехуни. Вони взяли скрін-шоти з відеоігри і заявили, що це кадри, зроблені у певному місці й у певний час", - додає він.

За словами журналіста, близько мільйону людей помітили цю підміну.

Хіггінс зазначив, що Росія, яка раніше звинувачувала США у нібито використанні фейків з відеоігор, насправді сама вдається до таких підробок.

Крім того, за словами блогера, Міноборони Росії демонструє у своєму пості кадри з відео, відзняті в Іраку 2016 року, і видає їх за знімки, зроблені минулого тижня.

"Ще більше зфальшованих у МО РФ "незаперечних доказів". Кадри з Іраку, зроблені 2016 року, вони подають як фото з минулого тижня", - пише він.

Внизу запис, який російське відомство використало для підробки.

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Євген Кізілов, УП