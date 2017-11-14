Росія намагається вплинути на думки голландців щодо MH17

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Вівторок, 14 листопада 2017, 18:37

Міністр внутрішніх справ Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що російські спецслужби намагаються вплинути на громадську думку щодо катастрофи MH17 в Нідерландах шляхом поширення фальшивих новин.

Про це повідомляє Dutch News.

"Нідерланди відстежуються, зокрема, російськими розвідувальними службами", - наголосила міністр.

За її словами, Росія намагалася вплинути на думки людей через веб-сайт із неправдивими відомостями, що був схожий на нідерландський портал.

Крім того, Оллонгрен розповіла, що голландські компанії зазнають російських кібератак, а працівники російських спецслужб збирають інформацію в Нідерландах та намагаються впливати на процес прийняття рішень.

Міністр зазначила, що до розповсюдження дезінформації також використовуються соціальні медіа. Тому, за словами Оллонген, кабінет міністрів Нідерландів співпрацюватиме з соцмережами для боротьби з пропагандою.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), упав у Донецькій області 17 липня 2014 року – загинули 298 осіб.

Міжнародна команда з розслідування цієї катастрофи дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню Bellingcat.

Малайзія сподівається, що підозрюваних у катастрофі МН17 назвуть до кінця року.

Україна уклала угоду про передачу Нідерландам юрисдикції на притягнення до відповідальності винних у збитті літака. Нідерланди змінять своє законодавство, щоб винести вирок.

Теми: MH17 Росія
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