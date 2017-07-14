Малайзія сподівається, що винних в аварії МН17 назвуть до кінця року

Малайзія сподівається, що підозрювані в катастрофі літака авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17, стануть відомі до кінця року.

Про це заявив у четвер міністр транспорту Ліоу Тіонг Лай, пише Голос Америки.

"Сподіваємося, що до кінця року або на початку наступного року ми зможемо прийняти рішення про те, кого ми дійсно можемо притягнути до судової відповідальності", - заявив міністр журналістам на меморіальній службі в адміністративній столиці Малайзії Путраджае.

На службі були присутні близько 90 рідних 43 громадян Малайзії, загиблих в катастрофі.

Раніше, агентство "Блумберг" повідомило, що справи підозрюваних у причетності до катастрофи рейса МН17 "Малайзійських авіаліній" на Донбасі планується розглядати в Нідерландах в рамках нідерландського законодавства.

Таке рішення прийняли представники країн, які співпрацюють у розслідуванні цієї катастрофи - Нідерландів, Австралії, Малайзії, України та Бельгії.

Агентство відзначає, що розслідування триває, і прийняте рішення не означає, що винні постануть перед судом найближчим часом.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту знаходилися 298 осіб, всі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді 5 червня Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

В РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.

Президент Петро Порошенко заявляє, що Росія визнає свою провину в катастрофі літака "Боїнг-777" рейсу МН17, блокуючи створення трибуналу.