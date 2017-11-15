Володимир Кличко вперше вийшов на ринг після завершення кар'єри

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Середа, 15 листопада 2017, 16:46

Екс-чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко вперше з'явився в рингу після оголошення про завершення кар'єри.

Відповідне відео він оприлюднив в Інтсаграмі.

"Всім привіт! Це моє перше боксерське тренування після завершення кар'єри. І знаєте що? Я як і раніше відчуваю себе відмінно!", - зазначив Кличко.

Hi folks! It’s good to know that I still got it. Nothing to speculate about.

A post shared by Wladimir Klitschko (@klitschko) on Nov 15, 2017 at 5:59am PST

Як відомо, Володимир Кличко заявив про завершення спортивної кар'єри 3 серпня.

Після цього він заявив, що прийняв таке рішення, бо не має відповідної мотивації.

Українська правда

Теми: Кличко спорт
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