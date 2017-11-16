Депутати зробили 25 грудня вихідним, замість іншого свята

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Четвер, 16 листопада 2017, 11:08

Народні депутати підтримали законопроект № 5496 про святкування Різдва двічі - 25 грудня та 7 січня, але виключили зі святкових днів 2 травня.

За це проголосувало 238 народних обранців.

Голова комітету з питань соцполітики Людмила Денисова перед початком голосувань зазначила, що комітет розглянув дану пропозицію нардепів і підтримує його.

"Комітет звернув увагу, що є країни, які двічі святкують Різдво - Білорусь, Молдова, Ліван та Албанія. Тому ми теж можемо святкувати його і 25 грудня і 7 січня. Але при цьому в проекті трудового кодексу,  який майже прийнятий в цілому, є пункт про виключення 2 травня як святкового, неробочого дня. Думаю, це було б правильно", - сказала Денисова.

Спікер парламенту Андрій Парубій закликав депутатів підтримати виключення із проекту Трудового кодексу 2 травня, як святковий день.

За його словами, тільки 1 травня має залишитися в Україні святковим днем.

Проте голосувати за зміни довелося 6 разів, оскільки частина нардепів хотіла виключити 2 травня, а інша була категорично проти.

Врешті-решт, після тривалого спору, зійшлися на тому, що 25 грудня має бути вихідним, а 2 травня - робочим днем.

Більшість представників від фракцій висловили підтримку за дану зміну, підкресливши, що таким чином Україна стане більш "європейською".

"Ми не нав'язуємо церквам як і коли відзначати свої релігійні свята, але перехід на святкування Різдва за більш новим і точним Григоріанським календарем, 25 грудня, ознака європейськості", - сказала нардеп від партії "Самопоміч" Ірина Подоляк.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Раніше повідомлялося, що нардепи запропонували 25 грудня Різдво Христове зробити вихідним днем так само як і 7 січня. Оскільки в Україні багато і римо-католиків і протестантів, які просять зробити цей день вихідним днем. 

Яна Міланова, УП
Теми: Верховна Рада святкування
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