Депутаты сделали 25 декабря выходным, вместо другого праздника
Народные депутаты поддержали законопроект № 5496 о праздновании Рождества дважды - 25 декабря и 7 января, но исключили из праздничных дней 2 мая.
За это проголосовали 238 народных избранников.
Председатель комитета по вопросам соцполитики Людмила Денисова перед началом голосований отметила, что комитет рассмотрел данное предложение нардепов и поддерживает его.
"Комитет обратил внимание, что есть страны, которые дважды празднуют Рождество - Беларусь, Молдова, Ливан и Албания. Поэтому мы тоже можем праздновать его и 25 декабря и 7 января. Но при этом в проекте Трудового кодекса, который почти принят в целом, есть пункт об исключении 2 мая в качестве праздничного нерабочего дня. Думаю, это было бы правильно", - сказала Денисова.
Спикер парламента Андрей Парубий призвал депутатов поддержать исключение из проекта Трудового кодекса 2 мая как праздничного дня.
По его словам, только 1 мая должно остаться в Украине праздничным днем.
Однако голосовать за изменения пришлось 6 раз, поскольку часть нардепов хотела исключить 2 мая, а другая была категорически против.
В конце концов, после длительного спора, сошлись на том, что 25 декабря должен быть выходным, а 2 мая - рабочим днем.
Большинство представителей фракций выразили поддержку за данную смену, подчеркнув, что таким образом Украина станет более "европейской".
"Мы не навязываем церквям как и когда отмечать свои религиозные праздники, но переход на празднование Рождества по более новому и точному Григорианскому календарю, 25 декабря, признак европейскости", - сказала нардеп от партии "Самопомич" Ирина Подоляк.
Позднее Парубий отметил, что Рождество Христовое 25 декабря в Украине отмечают более 11 тысяч громад, а также "большиснтво Поместных Православных Церков в мире".
"Мы строим европейское государство, мы объединяем украинскую нацию - поэтому считаю чрезвычайно важным и символическим празднование Рождества Христова и введение выходного и 25 декабря, и 7 января. Освобождаемся из московской ментальной оккупации и возвращаемся к семье свободных народов мира!", - написал он на своей странице в Facebook.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.
Ранее сообщалось, что нардепы предложили 25 декабря сделать выходным днем так же, как и 7 января. Поскольку в Украине много и римо-католиков и протестантов, которые просят сделать этот день выходным.