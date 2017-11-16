Депутаты сделали 25 декабря выходным, вместо другого праздника

Народные депутаты поддержали законопроект № 5496 о праздновании Рождества дважды - 25 декабря и 7 января, но исключили из праздничных дней 2 мая.

За это проголосовали 238 народных избранников.

Председатель комитета по вопросам соцполитики Людмила Денисова перед началом голосований отметила, что комитет рассмотрел данное предложение нардепов и поддерживает его.

"Комитет обратил внимание, что есть страны, которые дважды празднуют Рождество - Беларусь, Молдова, Ливан и Албания. Поэтому мы тоже можем праздновать его и 25 декабря и 7 января. Но при этом в проекте Трудового кодекса, который почти принят в целом, есть пункт об исключении 2 мая в качестве праздничного нерабочего дня. Думаю, это было бы правильно", - сказала Денисова.

Спикер парламента Андрей Парубий призвал депутатов поддержать исключение из проекта Трудового кодекса 2 мая как праздничного дня.

По его словам, только 1 мая должно остаться в Украине праздничным днем.

Однако голосовать за изменения пришлось 6 раз, поскольку часть нардепов хотела исключить 2 мая, а другая была категорически против.

В конце концов, после длительного спора, сошлись на том, что 25 декабря должен быть выходным, а 2 мая - рабочим днем.

Большинство представителей фракций выразили поддержку за данную смену, подчеркнув, что таким образом Украина станет более "европейской".

"Мы не навязываем церквям как и когда отмечать свои религиозные праздники, но переход на празднование Рождества по более новому и точному Григорианскому календарю, 25 декабря, признак европейскости", - сказала нардеп от партии "Самопомич" Ирина Подоляк.

Позднее Парубий отметил, что Рождество Христовое 25 декабря в Украине отмечают более 11 тысяч громад, а также "большиснтво Поместных Православных Церков в мире".

"Мы строим европейское государство, мы объединяем украинскую нацию - поэтому считаю чрезвычайно важным и символическим празднование Рождества Христова и введение выходного и 25 декабря, и 7 января. Освобождаемся из московской ментальной оккупации и возвращаемся к семье свободных народов мира!", - написал он на своей странице в Facebook.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Ранее сообщалось, что нардепы предложили 25 декабря сделать выходным днем ​​так же, как и 7 января. Поскольку в Украине много и римо-католиков и протестантов, которые просят сделать этот день выходным.