Цього тижня Рада може додати українцям ще один вихідний

Верховна Рада у четвер може винести на голосування питання визначення 25 грудня вихідним днем.

Про це заявив на Погоджувальній раді у понеділок спікер парламенту Андрій Парубій.

Голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький попросив внести на розгляд парламенту законопроект 2149.

"Пропонується 25 грудня Різдво Христове зробити вихідним днем так само як і 7 січня. Оскільки в Україні багато і римо-католиків і протестантів, які просять зробити цей день вихідним днем. І ми маємо підтримку залу", - сказав він.

Парубій заявив, що законопроект про "25 грудня" включений у порядок денний на вівторок.

"Це зумовлено тим, щоб фракції змогли провести з того приводу дискусії", - сказав він.

"Якщо під час вивчення на фракціях ми побачимо підтримку, ми в четвер його зможемо поставити в досить прохідну частину і без великого палкого обговорення прийняти по ньому рішення", - сказав спікер.

Парубій додав, що якщо буде позитивне рішення фракцій, то "ми в четвер його зможемо пройти серед перших питань".